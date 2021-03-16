Pazarda denetim yapan Terme Belediye Başkanı Kılıç, Kovid-19 ile ilgili uyarıda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pazarda denetim yapan Terme Belediye Başkanı Kılıç, Kovid-19 ile ilgili uyarıda bulundu

16.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:15
Pazarda denetim yapan Terme Belediye Başkanı Kılıç, Kovid-19 ile ilgili uyarıda bulundu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk pazarlarında denetim yaparak, esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk pazarlarında denetim yaparak, esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

Belediye Zabıta Müdürlü ekipleriyle halk pazarlarını denetleyen Kılıç, Samsun'un hala kırmızı kategoride olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara ve pazar esnafına Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmemesi, kurallara uyulması konusunda uyarı yaptı.

Vatandaşlara maske dağıtan Kılıç, "Hedefimiz kurallara riayet ederek ilçemizin ve ilimizin mavi kategoriye geçmesini sağlamak." dedi.

Koronavirüsü yenmek için herkese görev düştüğünü vurgulayan Kılıç, salgının önüne geçilmesinin en önemli şartının maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi olduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte ilçemizi ve ilimizi mavi bölgeye taşımak için tedbirleri özenle riayet edeceğiz. Bugüne kadar tedbirlere azami derecede hassasiyetle uymaya gayret gösteren duyarlı vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz umuma açık yerlere, esnafa ve pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Pelin Öztekin Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazarda denetim yapan Terme Belediye Başkanı Kılıç, Kovid-19 ile ilgili uyarıda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:16:11. #1.16#
title