Pazarda denetim yapan Terme Belediye Başkanı Kılıç, Kovid-19 ile ilgili uyarıda bulundu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk pazarlarında denetim yaparak, esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk pazarlarında denetim yaparak, esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

Belediye Zabıta Müdürlü ekipleriyle halk pazarlarını denetleyen Kılıç, Samsun'un hala kırmızı kategoride olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara ve pazar esnafına Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmemesi, kurallara uyulması konusunda uyarı yaptı.

Vatandaşlara maske dağıtan Kılıç, "Hedefimiz kurallara riayet ederek ilçemizin ve ilimizin mavi kategoriye geçmesini sağlamak." dedi.

Koronavirüsü yenmek için herkese görev düştüğünü vurgulayan Kılıç, salgının önüne geçilmesinin en önemli şartının maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi olduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte ilçemizi ve ilimizi mavi bölgeye taşımak için tedbirleri özenle riayet edeceğiz. Bugüne kadar tedbirlere azami derecede hassasiyetle uymaya gayret gösteren duyarlı vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz umuma açık yerlere, esnafa ve pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman