Pazarda Biber de "Acı" Fiyatlar Da

Samsun'da yüksek sebze-meyve fiyatlarından dolayı pazarcılar sinek avlarken, tanzim satış noktalarında ise uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin birçok iline açılan tanzim satış yerleri, Samsun'da da aylardır faaliyet gösteriyor. Tanzim satış yerlerinin açılmasının ardından vatandaşlar semt pazarları yerine tanzim satış yerlerinden alışveriş yapmaya başladı. Samsun'un en ucuz halk pazarı olarak bilinen Unkapanı Halk Pazarı'nda bile fiyatların oldukça yüksek olmasından dolayı vatandaşlar halk pazarını değil, tanzim satış yerlerini tercih etti. Pazarcılar, fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşların pazara ilgi göstermemesinden yakındı.

"Pazarcılar bitmiş durumda. İşinden memnun olan pazarcı yok"

2-3 aydır pazarda sinek avladıklarını ifade eden pazarcılar, "Pazarcılar bitmiş durumda. Şu an işlerden memnun olan pazarcı olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşların alım gücü zaten yoktu, tanzim yerleri açıldıktan sonra kimse uğramamaya başladı. Sanki bu fiyatların sebebi pazarcılarmış gibi bir algı oluşuyor. Halden hangi fiyata alırsak, ona göre satıyoruz. Pazarcılar şu anda ürünlerden 1 lira bile kazanamıyor. Kazandıklarımız da poşet, mazot ve benzin zammına gidiyor. Fiyatların düşmesi ve işlerin çoğalması için üretimin atması ve ekonominin düzelmesi gerekiyor. Geçen seneye baktığımız zaman fiyatlarda yarı yarıya bir atış var" dediler.

Halk pazarında fiyatlar domates kilo 8 TL, biber 8 TL, patlıcan 7 TL, salata 5 TL, soğan 6 TL, patates 5 TL, muz 14, taze fasulye 12 TL'den alıcı bekliyor. Pazarda gözle görülen en büyük fiyat düşüşü ise geçen hafta kilosu 15 liradan satılan sivri biberde yaşandı. Sivri biberin kilosu 15 liradan 6 liraya düştü.

Pazarcılar işsizlikten sinek avlarken, tanzim satış yerlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA