Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genç bir kız, pazarda babasını ziyaret edip ona hediye vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genç bir kız, pazarda babasını ziyaret edip ona hediye vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Şeyma Demirbüken, yıllardır pazarlarda tezgah açan babası İsmail Demirböken'e pazar yerinde sürpriz yaptı. Demirbüken, aldığı güneş gözlüğü hediyesini babasına takdim edip, gününü kutladı. Bu sırada pazarda duygusal anlar yaşandı. Babasına hediye veren Şeyma Demirbüken, "Babalar çok kıymetlidir. Babalar arkamızda bir dağdır. Herkesin babası yanında olsun" diyerek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Baba İsmail Demörbüken, kızına sarılıp teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı