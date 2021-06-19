Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi

Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi Tavşanlı'da genç bir kız, pazarda babasını ziyaret edip ona hediye vererek Babalar Günü'nü kutladı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genç bir kız, pazarda babasını ziyaret edip ona hediye vererek Babalar Günü'nü kutladı.