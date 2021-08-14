Pazarda alışveriş yapan Sibel'in omuzuna yorgun mermi isabet etti

TOKAT'ta pazarda alışveriş yaparken sol omzuna yorgun mermi isabet eden Sibel Boyraz (19) yaralandı.

TOKAT'ta pazarda alışveriş yaparken sol omzuna yorgun mermi isabet eden Sibel Boyraz (19) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Boyraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarında meydana geldi. Evli Sibel Boyraz, pazardaki bir tezgahtan biber alırken aniden aci içerisinde bağırmaya başladı. Esnaf ve vatandaşların yardımına koştuğu Boyraz'ın sol omzundan yaralandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sibel Boyraz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde Boyraz'a yorgun merminin isabet ettiği belirlendi. Merminin sol omuzundan içeriye girdiği ve sol kol pazısına kadar ilerlediği tespit edildi. Sağlık durumu iyi olan Boyraz'ın vücudundaki merminin ameliyatla çıkarılacağı ifade edildi.

Olaya tanıklık eden pazar esnafından Orhan Ekinci, "Kadın birden kolunu tutmaya başladı. Mermi kadının omuz başından girmiş. İlk müdahalesini hemen yaptık. Polis ve 112'ye haber verdik. Bizler vatandaşlık görevini yaptık. Bu mermi burada hepimize gelebilirdi. İlk defa burada böyle bir şey oldu" dedi. Pazar esnafından Selahattin Camgözoğlu ise, "Abla burada biber alıyordu. Bir anda kolunu tutarak bağırmaya başladı. Kan geldi. Yorgun mermi gelmiş. Biz de yardımcı olduk. Ambulans ve polisi çağırdık" diye konuştu.Polis, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.HANİFE BÜŞRA'YI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020'de Hükümet Caddesi'nde alışverişten dönen Hanife Büşra Konyar'a (17), Ömer Kaya'nın silahından çıkan yorgun mermi isabet etmiş, başından yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz