Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti Yasağı delerek pazara giden çocuklara zabıta böyle müdahale etti Pazara çıkana adam: "Bugün evde kaldım hanım pazara gönderdi" Bahçelievler'de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının koron virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile...

Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti

Yasağı delerek pazara giden çocuklara zabıta böyle müdahale etti

Pazara çıkana adam: "Bugün evde kaldım hanım pazara gönderdi"

İSTANBUL - Bahçelievler'de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının koron virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması görenleri gülümsetti. Öte yandan zabıta ekiplerinin yasağı delerek pazara gelen çocukları pazarın dışarı çıkartmasına vatandaşlar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.

İstanbul Bahçelievler'de her hafta Salı günleri kurulan halk pazarının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını uyarılarına rağmen kalabalık olduğu görüldü. Pazar yerinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bulunması ise dikkat çekti.

Lahanadan maske yaptı, güldürdü

Öte yandan ikinci bir açıklamaya kadar pazara girişlerine yasak getirilen çocukların pazara geldiği görüldü. Pazar içerisinde çocukları uyararak pazarın dışarısına çıkaran zabıta ekiplerine ise vatandaşlar ve pazarcılar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyleyerek kendilerini savundu. Pazarlardaki tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına pazarcıların uyduğu görüldü. Uymayan bazı pazarcıları ise zabıta ekipleri uyararak mesafenin korunması amacıyla limon sandıklarını kaldırttı. Pazar tezgahlarına "Sağlığınız bizim için önemli lütfen el sürmeyiniz" yazılı pankartlar asıldı. Bir pazarcının koron virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması ise görenleri gülümsetti.

"1 haftadır ilk defa dışarıya çıktım"

Pazara kızı ile birlikte alışverişe gelen Melisa Güler, "Biz marketten de alışveriş yapıyoruz. Pazardan da öyle çok dışarıya çıkmıyoruz. 1 haftadır ilk defa dışarıya çıktım" ifadelerini kullandı.

"Mecbur kaldık"

Kendisini pazara eşinin gönderdiğini söyleyen Ahmet Hacıoğlu, "Salatalık, mantar aldım. Bugün evde kaldım, eşim benim pazara gönderdi. Kendi çıkmadı, beni gönderdi. 54 yaşındayım. Bugün mecbur kaldık. Yarım saatte işimi hallettim döneceğim" dedi.

"Hiçbir şeyim evde yoktu"

Pazarda alışveriş yapan Gülbeden Turgut ise, "Her şeyi aldım. Hiçbir şeyim evde yoktu. 5 gündür dışarıya çıkmadım gencim. Evde yiyeceğim kalmadı" diye konuştu.

"Eşim hasta ama çıkmaya mecburum kimsem yok"

Eşinin hasta olduğunu ve evde bakacak kimselerinin olmadığı için pazara geldiğini söyleyen Elif Gülen, "Patates, soğan aldım. Geçim zorlandı, eşim hasta ama çıkmaya mecburum. Çocuklarımın evi ayrı eşim rahatsız kalp krizi geçirmişti. 59 yaşındayım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA