Pazarcının Gözü Çarşamba ve Bafra Ovalarında

Samsun'da semt pazarlarında özellikle Akdeniz Bölgesi'nden gelen ürünler satılırken, pazarcılar Çarşamba ve Bafra Ovalarından çıkacak ürünleri dört gözle bekliyor.

Baharın gelmesine karşı işlerin beklenilen seviyede olmadığını vurgulayan pazar esnafı, yazın işlerin daha iyi olmasını umuyor. Pazarda fiyatların uygun olduğunu belirten pazarcı Turan Kayman, "Ürünler Antalya, Mersin, Adana ağırlıklı geliyor. Çarşamba ve Bafra'dan ürün çıkmasına bir ay daha var. Bir araba malı 1 pazarda satmamız gerekirken 5 pazarda satıyoruz. Fiyatlar uygun. Malın gelişine göre fiyatlarda artma azalma oluyor. Salatalık 1,5-3 TL, domates 3 TL, patlıcan 2 TL, çilek 5 TL, muz 7 TL, elma 3 TL, portakal 3 TL, dolmalık biber 4 TL, fasulye 5-10 TL, kıl biber 5 TL" dedi.

"Çarşamba-Bafra Ovalarının ürünlerini bekliyoruz"

Kışın fazla kar yağmamasının tarım ürünlerini etkileyebileceğini belirten pazarcı İsa Akça, "3-4 aydan beri işler iyi gitmiyor. Çarşamba-Bafra Ovalarının ürünlerini bekliyoruz. Bu sene kış olmadı. Eğer tarım ürünleri bundan etkilenirse pek iyi olmaz" diye konuştu.

Yazın işlerin açılmasını beklediklerini dile getiren pazarcı Muhammet Dağ, "Bahar geldi ama işler henüz canlanmadı. Yaza giriyoruz inşallah işler açılır. Çarşamba-Bafra ürünleri gelip ürün bollaşınca fiyatlar daha düşebilir. Şu anda gidişat pek iyi değil ama inşallah yazın işler daha iyi olur" şeklinde konuştu. - SAMSUN