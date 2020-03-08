Pazarcılıktan patronluğa geldi, şimdi tüm çalışanları kadın
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Sivas, Güncel

Pazarcılıktan patronluğa geldi, şimdi tüm çalışanları kadın

Sivas'ta pazarcılık yaparken devlet desteği ile yaklaşık 4 milyon lira maliyetle kültür mantarı tesisi kuran Nihat Yapar'ın çalışanlarının hepsinin kadın olması dikkat çekiyor.

08.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:51
Pazarcılıktan patronluğa geldi, şimdi tüm çalışanları kadın

Sivas'ta pazarcılık yaparken devlet desteği ile yaklaşık 4 milyon lira maliyetle kültür mantarı tesisi kuran Nihat Yapar'ın çalışanlarının hepsinin kadın olması dikkat çekiyor.


Sivas'ta bir zamanlar pazarcılık yapan Nihat Yapar, merkeze bağlı Bostancık köyü yolu üzerindeki 12 bin metrekare alana devlet desteğiyle 4 milyon lira maliyetle kültür mantarı üretimi tesisi kurdu. Geçmişte pazarcılık ve toptancılık yapan Yapar tarafından kurulan tesiste 135'er metrekarelik 12 odada ayda yaklaşık 75 ton mantar üretiliyor. Sivas ve çevre illerin mantar ihtiyacını karşılayan tesis, gelen taleplere ise yetişemiyor. Tesiste çalışanların tümünün kadın olması dikkat çekiyor.


Nihat Yapar, "Önceden pazarcılık geçmişimiz vardı. Sebze ve meyveyle iç içeydik. Sivas'taki mantar açıklığını gördükten sonra bu işe başlamak için karar verdik. Önceden hep Antalya ve Mersin'den geliyordu. Onlar da otobüslerle geldiği için mantarlar kararma yapıyordu. Bizde böyle bir tesis kurmaya karar verdik. TKDK'dan aldığımız hibe desteğiyle burayı açtık. Ortalama günlük 1.5 ton arası kapasitemiz var. Yakın illerden isteyenler var ama biz şuan da Sivas'ın içine hitap ediyoruz. Talep oldukça çok. Dışarıdan da isteyen var ama hepsine yetişemiyoruz" dedi.


Yapar, çalışanların çoğunun kadın olduğunu ifade ederek, "Mantar biraz naziklik istiyor. Erkeğin toplaması ile kadının toplaması çok farklı. Kadınlar toplarken biraz daha nazik davranıyor. Nazik davranmazsan kararma yapıyor mantar. Kadınlar hassas davrandığı için daha iyi topluyorlar. Kadınların kadınlar gününü kutluyorum. İyi ki varlar" şeklinde konuştu.


Tesis çalışanı Yeter Kip, kadınların ayaklarının üzerinde durması gerektiğini belirterek, "Bu işe İŞKUR ile başladık. Kadınların özgür olması, böyle bir iş yerimizin olması güzel. Patronlarımızdan Rabbim razı olsun. Kadınlarımız ayaklarının üzerinde duruyor. Kadınların çalışacağı bir yer. Herkes çalışsın, ayaklarının üzeriden dursunlar" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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