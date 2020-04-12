Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor
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Aksaray, Genç

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor Aksaray'da, 3 yıldır atama bekleyen 23 yaşındaki genç sağlıkçı pazarcılık yaparak geçimini sağlarken, "Ülkemiz ve milletimiz zor durumda.

12.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:27
Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor

AKSARAY - Aksaray'da, 3 yıldır atama bekleyen 23 yaşındaki genç sağlıkçı pazarcılık yaparak geçimini sağlarken, "Ülkemiz ve milletimiz zor durumda. Sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürerken, 2017 yılında Kapadokya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki Murat Andıç, Aksaray'da semt pazarlarında pazarcılık yaparak geçimini sağlıyor. 3 yıldır atama bekleyen genç sağlıkçı, korona virüsle savaşta devletin ve milletin yanında yer alarak mücadele etmek istediğini belirterek, "Mezun olduğum yıl KPSS'den aldığım 83 puanla atama bekleyen sağlıkçılardan bir tanesiyim. Şuan korona virüs belasından dolayı ülkemiz ve milletimiz zor durumda olduğu için sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum. Pazarda çalışacağıma şuan bir sağlık kuruluşunda çalışmayı ülkeme ve milletime yardım etmeyi çok istiyorum" dedi.

Genç sağlıkçı her gün semt pazarlarında tezgah açarak kardeşleri ile birlikte sebze ve meyve satarak geçimini sağlıyor. Kendinden fazla puan alan sağlıkçıların gerisinde kalarak atanamayan Andıç, ülkenin bu zor zamanlarında devlet ve milletin yanında yer alarak sağlık alanında hizmet vermek istediğini söyledi. Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde sağlıkçıların özverili çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Murat Andıç, hazır kıta beklediğini sözlerine ekledi.

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı koronavirüsle mücadele etmek istiyor

Kaynak: İHA

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