Pazarcılık yapan esnaftan ilginç HES kodu çözümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pazarcılık yapan esnaftan ilginç HES kodu çözümü

08.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:03
Pazarcılık yapan esnaftan ilginç HES kodu çözümü

Salgınla mücadelede HES kodu uygulamasının başlaması, ilginç çözüm yollarını da beraberinde geldi.

Salgınla mücadelede HES kodu uygulamasının başlaması, ilginç çözüm yollarını da beraberinde geldi. Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan vatandaş, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı.

Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan Erhan Kukuloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasında ilginç bir çözüm buldu. Kukuloğlu, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı. Güvenlik güçlerine yardımcı olmak adına ve diğer arkadaşlarına örnek teşkil etmek adına böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirten Kukuloğlu, hazırladığı kartonu pazar yerinin yanı sıra aracına da astığını belirtti.

"Beni görenler tebrik ediyor"

HES kodunu telefondan göstermenin zor olduğunu söyleyen Kukuloğlu, "Bende hem zor olduğu için, hem de başka arkadaşlara örnek olsun diye bu şekilde yapmaya karar verdim. Beni görenler tebrik ediyor. Polisler, bekçiler ve zabıtalar da tebrik ediyor. Hatta bazı vatandaşlar benimle fotoğraf çektiriyor. Geyve ilçesinde de pazarcılık yaparken emniyet müdürü beni görüp, tebrik etmişti. Diğer ilçe pazarlarına da gittiğim için hepsinde bunu kullanıyorum. Pazar yerinde uyguluyorum, diğer günlerde de aracıma asıyorum ve uygulamalarda direkt onu gösteriyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazarcılık yapan esnaftan ilginç HES kodu çözümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:07:37. #1.15#
title