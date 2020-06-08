Pazarcıların 'tezgâh' mücadelesi
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Pazarcıların 'tezgâh' mücadelesi

BOLU'da, şehir dışından gelerek semt pazarında tezgah açmak isteyen esnafa izin verilmedi.

Pazarcıların 'tezgâh' mücadelesi
08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

BOLU'da, şehir dışından gelerek semt pazarında tezgah açmak isteyen esnafa izin verilmedi. Kendilerine izin verilmemesine tepki gösteren esnaf, yapılan görüşmelerin ardından tezgahlarını açtı.

Sakarya'dan gelerek Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açmak isteyen esnafa, polis ve zabıta ekipleri izin vermedi. Esnaf karara tepki gösterirken, uygun fiyata ürün satmaları nedeniyle diğer pazarcılar tarafından şikayet edildiklerini belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından pazarcı esnafı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ile cep telefonuyla görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından şehir dışından gelen esnafın tezgah açmasına izin verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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