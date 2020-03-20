Pazarcıların korona virüs önlemi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ

Pazarcıların korona virüs önlemi

Pazarcıların korona virüs önlemi Pazarcı esnafı eldiven takarak, tezgahlarına 'Sağlığınız İçin Seçme Yoktur', 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme İstemeyin', 'Her Şey Sizin İçin' ve 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme, Teklif Etmeyiniz' yazıları koydu Elazığ'da pazarcı esnafı, korona virüsüne karşı...

20.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:20
Pazarcıların korona virüs önlemi

Pazarcıların korona virüs önlemi

Pazarcı esnafı eldiven takarak, tezgahlarına 'Sağlığınız İçin Seçme Yoktur', 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme İstemeyin', 'Her Şey Sizin İçin' ve 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme, Teklif Etmeyiniz' yazıları koydu

ELAZIĞ - Elazığ'da pazarcı esnafı, korona virüsüne karşı eldiven takarak, tezgahlarana 'Sağlığınız İçin Seçme Yoktur', 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme İstemeyin', 'Her Şey Sizin İçin' ve 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme, Teklif Etmeyiniz' yazılarını koydu. Uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınıyor. Salgının bulaşmasını engellemek amacıyla birçok toplu alanın kapatılması sonrasında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle mahalle aralarında açık alanda kurulan semt pazarlarına yöneldi. Elazığ'da kurulan pazarda yapılan uyarılara duyarsız kalmayan esnaflar, toplu bir karar olarak tek kullanımlık eldiven taktı, tezgahlarına da 'Sağlığınız İçin Seçme Yoktur', 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme İstemeyin', 'Her Şey Sizin İçin' ve 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme, Teklif Etmeyiniz' yazılarını astı. Pazara gelen vatandaşlar, pazarcıların yaptığı bu uygulamayı beğendi.

"Bizler üzerimize düşen tedbirlerimizi almışız"

Pazarda her türlü tedbiri aldıklarını belirten Elazığ Pazarcılar Derneği Başkanı İlhan Karakaş, "Malum, dünyada yayılan virüs ülkemizde de görüldü. Bizler de eldiven dağıtıp, çayları da tek kullanımlık pet bardaklarda içerek tedbir alıyoruz. Bizler üzerimize düşen tedbirlerimizi almışız. Seçme yazısını tezgahlarımıza asmışız ve müşterilerimize de virüsten dolayı bilgilendirip seçtirmemeye gayret ediyoruz. Bunu olumlu karşılayan da var, olumsuz da. Ayrıca virüsten dolayı doktorların da tavsiyeleri ile portakal ve limona rağbet var. Ayrıca sağlık açısından pazar daha temkinli olduğu için müşterilerin pazara akını daha çok oluyor. Bizler de eldiven takmaya ve pet bardakta çay ikramına devam edeceğiz" dedi.

"Seç alı kaldırdık"

Tezgahına 'Sağlığınız İçin Lütfen Seçme, Teklif Etmeyiniz' yazısı yazan pazarcılardan Ahmet Can Üstündağ, "Çin'den ülkemize kadar gelen korona virüsü denilen salgın bir hastalık var. Biz de elimizden geldiği kadarıyla insanların sağlığı için tabiri caizse 'seç al' şeyini kaldırdık ve pazarda da tek kullanımlık eldiven takıyoruz. Müşterilerin meyve ve sebzelere dokunmaması için kendimiz dolduruyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlar için bir önlem almaya çalışıyoruz. Açık havada olmamız bir şeyi değiştirmiyor, müşteriler sürekli meyve ve sebzelere dokunduğu için diğer kişilerin sağlığı için de önemli. Elimizden geldiği kadarıyla seçtirmeme taraftarıyız" şeklinde konuştu.

"Pazarın havası değişmiş"

Pazarda her türlü tedbirin alındığını belirten vatandaşlardan Ferhat Çelik, "Pazara geldik, herkesin elinde eldiven var ve herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Biz tedbiri alalım ve takdiri Allah'a bırakalım. Esnaflar da sağ olsun her türlü yardımcı oluyorlar. Pazarın havası değişmiş" diye konuştu.

Alınan karadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan İdris Can ise, "Pazara geldik, esnaflarımız da virüsten dolayı tedbir almış. Çok şükür eldiven takarak en azından meyvelerini güzel bir şekilde dolduruyorlar. Bu davranışlarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Milletimiz de bu virüsten dolayı zaten tedirgin ama pazara gelip meyvelerimizi güzel ve sağlıklı bir şekilde alıyoruz" dedi.

Pazarcıların vatandaşları düşündüğünü dile getiren 82 yaşındaki Ahmet Yüksel, "Eldiven takmışlar, bu bizim için çok güzel. Vatandaşların yararı için uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Pazarcıların korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

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Pazarcıların korona virüs önlemi

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