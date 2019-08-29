Pazarcılardan Menemen Belediyesine tepki

29.08.2019 14:00

Menemen'de pazarcılar, ilçede tezgah açmayarak, belediye yönetimine tepki gösterdi.

Mermerli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde bir araya gelen pazarcılar, Menemen Belediyesine yürüdü. "Verilen sözler nerede?" ve "Esnaf burada başkan nerede" sloganları atan gruba, bazı Menemenliler alkışlarla destek oldu.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yaşananların kendilerini çok üzdüğünü, belediyenin uygulamalarıyla Menemen pazarında tezgah açan 980 esnafı mağdur ettiğini savundu.

Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in döneminde başlanan ancak bitirilemeyen katlı pazar yeri için kendilerinden para istendiğini aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Önceki Belediye Başkanı Tahir Şahin, 'Yeni pazar yeri yapmak için bütçem yok' diyerek esnaftan yasal olmayan yöntemlerle 2 milyon lira topladı. Esnafımız ona razıydı. Seçime bir ay kala sokağa inip 'Toplanan bu para yasal değil, ben 1 lira almayacağım' diyen şimdiki Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün 17 bin 500 lira istiyor. Bundan önce yöneten de senin belediye başkanın ve partilindi."

Aksoy'un pazarcılara karşı tutumunu eleştiren Acar, şunları kaydetti:

"Eğer, '17 bin 500 lira verene yer veririm, vermezlerse de ahbabıma veririm' derlerse bunu da yedirmeyiz. Ellerinizi bu esnafın üzerinden çekin. Biz bu hafta pazarı açmadık, halkımızı mağdur etmek bizi de üzmüştür. Bunun sorumlusu biz değil Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dur. Haftaya Menemen'deki bu sorun çözülmezse İzmir pazarlarında da tezgah açmayacağız."

Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş da her zaman diyalogdan yana olduklarını, Belediye Başkanı Aksoy'un taleplerine olumlu yanıt vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA