Pazarcılardan koronavirüs önlemi
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Gaziantep, Güncel

Pazarcılardan koronavirüs önlemi

GAZİANTEP'te, halk pazarındaki pazar esnafı, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldı.

21.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:30
Pazarcılardan koronavirüs önlemi

GAZİANTEP'te, halk pazarındaki pazar esnafı, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldı. Müşterileri ürün seçimi konusunda uyaran pazarcılar, alışveriş yapanların sebze ve meyvelere temas etmemeleri konusunda dikkatli olmasını istiyor.

Gaziantep'in Deniz Mahallesi'nde her hafta cumartesi günü uzay çatılı pazar yerinde kurulan halk pazarında, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni bir uygulamaya gidildi.

Pazarcılar, maske ve eldivenle çalışırken, müşterilere de ürünlere temas etmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Önlem çerçevesinde müşteri istediği ürünü gösteriyor pazarcılar da o ürünlerden seçerek satışı gerçekleştiriyor.Ayrıca pazardaki bazı esnafın tezgahlarındaki fiyat yazılı bölüme, 'Sağlık için dokunma, kurallara uyalım, eldivensiz alışveriş yapmayalım' gibi yazıları da dikkat çekiyor.Pazardaki 140 tezgahta satışı yapılan ürünler sürekli yıkanırken, önlemleri gören müşteriler hem memnun kaldı hem de şaşırdı.'ÜRÜNLERE TEMAS ETTİRMİYORUZ'Semt pazarında 26 yıldır tezgah açan Hüseyin Kaya, yaptıkları uygulamanın sağlık açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, müşterilerin memnun olduklarını ifade eti.Ürünlere temas ettirmediklerini anlatan Kaya, "İşlerimiz gayet güzel. Geçen haftalara göre biraz düştü ama olsun. Burada yapılan önlemler hem sağlığımız için hem de vatandaşlarımız için çok önemli. Müşteriler, aldığımız tedbirlerden dolayı bize alacakları ürünü gösteriyor biz de onlara veriyoruz. Elimizden geldiği kadar temas yaptırmıyoruz. İş bitimi boyunca maske ve eldivenimizi çıkarmıyoruz" dedi.FİYATLAR AYNI, HAREKETLİLİK DÜŞTÜVirüsün fiyatları etkilemediğini söyleyen Hüseyin Kaya, "Fiyatlar aynı hatta bazı ürünlerde mevsimsel olarak yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hareketlilik olayında biraz düşüş var. O da vatandaşlarımızdan ihtiyaçları olan gelip alışveriş yapıyor. Virüs olmadığı zaman geçen haftalarda bazıları gezmek için geliyordu. Şu an sadece alışveriş yapmak isteyen geliyor. O yüzden kalabalıkta biraz eksilme var" şeklinde konuştu.Pazar esnafından Adem Karaçetin de uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, "Önceliğimiz insan sağlığı. Çok şükür işlerimizde güzel alışveriş de var. İnsanlarımız da saygı gösteriyor bize çünkü seçtirmiyoruz kendimiz veriyoruz. Fiyatlarda aynı değişen bir şey yok düşüş var yükselme yok. Pazarcı esnafı olarak önlemimizi aldık. Müşterilere ürünleri seçtirmiyoruz. Böyle daha temiz ve daha sağlıklı oluyor. 50 kişi dokunacağına bir kişi dokunuyor ve daha sağlıklı" diye konuştu.Öte yandan alışveriş yapan müşteriler ise, virüsün temas yoluyla bulaştığını pazarda ürünlere sürekli temas olduğunu ifade ederek, uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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