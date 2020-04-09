Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, semt pazarında tezgah açan esnaf, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze ve meyve tezgahı kurdu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, semt pazarında tezgah açan esnaf, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze ve meyve tezgahı kurdu. Tezgahtan ihtiyacı olanlar, sebze ve meyveleri aldı.

Kartepe'nin Ataveler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gidermesi için esnaf tarafından ücretsiz sebze ve meyve tezgahı hazırlandı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde aileler, ihtiyaçlarını bu tezgahtan karşıladı. Halk da destek olarak satın aldığı sebze ve meyvelerden tezgaha koydu.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Ataevler Mahallesi'nde tezgah açarak ekmeğinin peşinde olan esnafımız örnek bir projeye imza attı. Esnafımız tarafından dar gelirliye yönelik hazırlanan askıda sebze ve meyve tezgahı, milletimizin gönlünün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Kaynak: DHA