Pazarcılardan Akhisar Dayanışması'na destek
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Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Haber

Pazarcılardan Akhisar Dayanışması'na destek

Akhisar Belediyesi'nin, korona virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybederek ekonomik sıkıntı yaşayan Akhisarlılara destek çıkmak amacıyla başlattığı "Akhisar Dayanışması" projesine bir destek de Akhisar Pazarcılar ve Manavcılar Odasından geldi.

22.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:21
Pazarcılardan Akhisar Dayanışması'na destek

Akhisar Belediyesi'nin, korona virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybederek ekonomik sıkıntı yaşayan Akhisarlılara destek çıkmak amacıyla başlattığı "Akhisar Dayanışması" projesine bir destek de Akhisar Pazarcılar ve Manavcılar Odasından geldi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başlattıkları "Akhisar Dayanışması" ile birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin aşılacağına vurgu yaparak, yapılan yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını söyledi. Yardım paketlerinin üzerinde 'Akhisar halkının hediyesidir' yazısının yazıldığını söyleyen Başkan Dutlulu, gerçek ihtiyaç sahiplerine bu zor süreçte destek olmak isteyenlerin Akhisar Belediyesi'ne müracaat edebileceğini söyledi.

Akhisar Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, Akhisar Dayanışması'na sebze, meyve ve gıda ürünleri ile destek verdiklerini belirterek Akhisar Belediyesi'ne duyarlı girişiminden dolayı teşekkür etti. Güral, "Bu yardımları Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın öncülüğünde esnaflarımızın katkıları ile hazırladık. Her bir poşetimizdeki patates, soğan, domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, portakal, elma ve limonları herkese eşit bir şekilde dağıtmayı arzuladık. Bunları hazırladıktan sonra Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun gerçekten hizmetlerini ve bu yardımları dağıttığını gördük ve şahitlik ettik. Onun için başkanımızdan da esinlenerek biz de bu hareketi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemizin eşliğinde bunlar dağıtılacaktır" dedi.

Pazarcılara teşekkür eden ve Akhisar Dayanışması'nın da çok güzel bir şekilde ilerlediğini ve yardımların doğru adres olan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Pazarcı esnafımız bu ürünleri kendi aralarında topladı ve bize teslim etti. Biz de hiç oyalanmadan bugün hepsini dağıtmaya başladık. Ekonomik gücü çok iyi olmayan ve bu krizden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza, en azından pazarcılarımızın vasıtası ile biz de bir nebze destek olmaya çalışacak ve bu yardımları onlara ulaştıracağız. Bu zor zamanları hiçbir ayrım yapmadan dayanışma duygusu ile birlik ve beraberlik içerisinde aşıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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