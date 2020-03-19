Pazarcılara eldiven ve maske zorunluluğu getiriliyor Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'daki pazarlarda, pazarcılar için eldiven giyme ve maske takması konusunda tavsiye kararı alındı. Kaynak: Dunya.com