Pazarcılara eldiven ve maske zorunluluğu getiriliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor.
19.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:03
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'daki pazarlarda, pazarcılar için eldiven giyme ve maske takması konusunda tavsiye kararı alındı.
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Kaynak: Dunya.com