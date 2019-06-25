Pazarcılar yeni yerlerinde hizmete başladı

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası tarafından oda üyeleri için pazar yerinde kendilerine tahsis edilen yerlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından çekilen kurayla Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde kendilerine tahsis edilen bölümlerde hizmet vermeye başlayan pazarcılar, Oda Başkanı Abdullah Koç başkanlığında toplantı gerçekleştirdiler. Lüleburgaz Belediyesi ile uzlaşma sağlayan Lüleburgazlı seyyar pazarcılar kendilerine ayrılan bölümleri proje üzerinde görerek inceledi.

Kendilerine tahsis edilen yerleri proje üzerinde gören pazarcılar tezgahlarını yerleştirerek satışa hazırladı. Yeni yerlerinden memnun olduğunu söyleyen pazarcılar Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye teşekkür etti.

Toplantı öncesinde gazetemize açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç" Belediyemiz yaşanan sorunu çözmek için çok uğraştı. Belediyemizle uzlaşma sağladık. Cumartesi günü encümen toplantısı gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA