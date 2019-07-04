Pazarcılar yeni yerleri için gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve üst kapatma çalışmalarının devam ettiği eski garaj pazaryeri çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Meyve, Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetim kurulu üyelerini makamda konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eski garaj içinde yapımı devam eden ve üst kapatma çalışmaları tamamlanmak üzere olan pazaryeri üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Şener, pazarcılar için yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Başkan Ergün, eski garaj içinde çalışmaları devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen yeni pazaryeri ile ilgili olarak Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener'i bilgilendirdi. Alanın taşınmaya hazır olduğunu ifade eden Başkan Ergün, taşınma işlemini istedikleri zaman gerçekleştirebileceklerini söyledi. Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener ve yönetim kurulu üyeleri ise havaların sıcak seyretmesinden dolayı taşınmanın uygun olmayacağını ifade ederek, yeni pazaryerinin üstünün kapatılmasının ardından taşınmayı tercih ettiklerini kaydetti. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Başkan Ergün, yeni pazaryerindeki tezgahların yerlerinin belirlenmesi için ortak çalışma yürütüleceğini ve pazar esnafının bir an önce yerlerine geçmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA