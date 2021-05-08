Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
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Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı

Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar tezgahlarını açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar tezgahlarını açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Pazar Yerleri" konulu genelge gereği tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri pazarlar açık olacak. Genelgeyle, saat 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak ve vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Pazarlarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Bu kapsamda Konya'da hazırlıklarını tamamlayan pazarcılar da tezgahlarını açtı.

Pazarcı esnafı Cumartesi günleri açılmadan dolayı memnun olduklarını belirterek, kısıtlı olarak daha sık açılmak istediklerini, aksi takdirde topraktaki mahsulünün çürüdüğünü söyledi. Vatandaşlar da açılmadan dolayı memnun olduklarını belirterek, fiyatların yüksek olduğunu kaydetti. - KONYA

Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı
Pazarcılar tezgahları mesafeli açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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