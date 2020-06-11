PAZARCILAR TEPKİ GÖSTERDİ YERE DÖKTÜKLERİ SEBZE VE MEYVELER KAPIŞILDI
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PAZARCILAR TEPKİ GÖSTERDİ YERE DÖKTÜKLERİ SEBZE VE MEYVELER KAPIŞILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarının saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların tepkisine neden oldu.

PAZARCILAR TEPKİ GÖSTERDİ YERE DÖKTÜKLERİ SEBZE VE MEYVELER KAPIŞILDI
11.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:03

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarının saat 19.00'dan itibaren kapatılması amacıyla Esenyurt'ta zabıtanın uyarıları pazarcıların tepkisine neden oldu. Çuvallar dolusu sebze ve meyve protesto amacıyla pazarın ortasına dökülürken, alışverişe gelenler 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülenleri almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

İçişleri Bakanlığı geçen Mart ayında Koronavirüs önlemleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları düzenleyen bir genelge yayımladı. Genelgenin 11'inci maddesinde, "Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır" denildi. Yenikent'e kurulan kapalı pazarda Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri de dün saat 19.00 yaklaşırken pazarcıları tezgahlarını toplamaları konusunda uyardı. Ancak, pazarcılar satışa devam etti. Zabıta bunun üzerine kapalı semt pazarının girişlerini kapatmaya başladı. Pazarcılar, bu yönteme sert tepki gösterdi. Zabıtanın isteği üzerine bölgeye polisler de sevk edildi. Pazarcılar, ellerinde satacak ürünleri bulunduğunu, müşterilerin de bunları almak istediğini, kendilerine biraz daha zaman verilmesini istedi. Bu istek kabul edilmeyince tepki gösteren esnaf, çuvallar dolusu sebze ve meyveyi protesto amacıyla pazarın ortasına döktü. Pazar alışverişine gelenler, bunun üzerine 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak yere dökülen ürünleri kapmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Bu konuda yapılan uyarıları da dinleyen olmadı. Pazarcıların tepkisi ve sebze ve meyveleri yerden toplamaya çalışanların görüntüleri cep telefonları ile kaydedildi. Pazarcılar daha sonra tezgahlarını kaldırarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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