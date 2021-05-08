Pazarcılar rahat bir nefes aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle bir hafta boyunca hiçbir yerde satışa yapamayan pazarcılar, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda bugün ilk kez tezgahları açtı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle bir hafta boyunca hiçbir yerde satışa yapamayan pazarcılar, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda bugün ilk kez tezgahları açtı.

Gönderilen genelgede belirtilen kuralara göre, belirlenen mahallelerde bütün pazarlar bugün kuruldu. Covid-19 tedbirlerine uygun davranıp davranmadığı konusunda polis ve zabıta yetkililerinin sürekli kontrol ettiği pazarda, sabah erken saatlerinde pek müşteri gözlemlenmedi. Tedbirler içinde satış yapmaktan mutlu olan pazarcılar, ilerleyen saatlerde müşteri beklerken, haftada bir günün yerine 2 gün tezgah kurmak istiyor.

"Vatandaşın pazardan haberi yok"

Bir hafta sonra yeniden satışa başlayan pazarcı Halil Arslan, pazarın gününde kurulmaması sebebiyle vatandaşın konudan pek fazla haber olmadığını anlattı. Arslan, "Bayağı uzun zamandır evdeydik. Böyle olması iyi oldu. Keşke 2 gün açabilsek. Cumartesi ve pazar günü açılsa satışlarımız daha iyi olur. Şu anda vatandaşların çoğu buraya pazar kurulduğunu bilmiyor. Buraya normalde perşembe günü pazar kuruluyor, ama bugün cumartesi olduğu için vatandaşın haberi yok" dedi.

"Ellerimizdeki ürünleri satmak için bir gün daha istiyoruz"

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan pazarcı Serbülent Aslanbenzer, "Aldığım malları bugün satmaktan başka çarem yok. Yarına kalırsa çöp olur. Pazarların açılması çok iyi oldu. Ama haftada 2 gün açılması daha iyi olur. Elimizde kalan malları da satabiliriz. Ertesi gün pazar yoksa bugün kalan mal çöpe gider. Tabi ki önce sağlık ama haftada 2 gün açılırsa herkesin yüzü güler" şeklinde talep etti.

"Market yerine pazar iyi"

Sabah erkan saatinde pazara gelen vatandaş Ayşe Yıldız, pazarın marketten çok daha iyi olduğu dile getirerek, "O yüzden koşa koşa geldim. Ben esnafa üzülüyorum. Pazar bomboş. İnsanlar bilmiyor bugün pazar olduğunu. Keşke gününde olsaydı ama maalesef olamıyor. Market yerine pazar tabi ki. İyi ki açtılar. Hemen koşup pazara geldik. Ben pazara gelmeyi tercih ediyorum. Açık havada daha iyi oluyor. Zorunda kalmadıkça markete gitmiyorum. Pazarda daha taze ve güzel ürünler bulabiliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı