Pazarcılar rahat bir nefes aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazarcılar rahat bir nefes aldı

Pazarcılar rahat bir nefes aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle bir hafta boyunca hiçbir yerde satışa yapamayan pazarcılar, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda bugün ilk kez tezgahları açtı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle bir hafta boyunca hiçbir yerde satışa yapamayan pazarcılar, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda bugün ilk kez tezgahları açtı.

Gönderilen genelgede belirtilen kuralara göre, belirlenen mahallelerde bütün pazarlar bugün kuruldu. Covid-19 tedbirlerine uygun davranıp davranmadığı konusunda polis ve zabıta yetkililerinin sürekli kontrol ettiği pazarda, sabah erken saatlerinde pek müşteri gözlemlenmedi. Tedbirler içinde satış yapmaktan mutlu olan pazarcılar, ilerleyen saatlerde müşteri beklerken, haftada bir günün yerine 2 gün tezgah kurmak istiyor.

"Vatandaşın pazardan haberi yok"

Bir hafta sonra yeniden satışa başlayan pazarcı Halil Arslan, pazarın gününde kurulmaması sebebiyle vatandaşın konudan pek fazla haber olmadığını anlattı. Arslan, "Bayağı uzun zamandır evdeydik. Böyle olması iyi oldu. Keşke 2 gün açabilsek. Cumartesi ve pazar günü açılsa satışlarımız daha iyi olur. Şu anda vatandaşların çoğu buraya pazar kurulduğunu bilmiyor. Buraya normalde perşembe günü pazar kuruluyor, ama bugün cumartesi olduğu için vatandaşın haberi yok" dedi.

"Ellerimizdeki ürünleri satmak için bir gün daha istiyoruz"

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan pazarcı Serbülent Aslanbenzer, "Aldığım malları bugün satmaktan başka çarem yok. Yarına kalırsa çöp olur. Pazarların açılması çok iyi oldu. Ama haftada 2 gün açılması daha iyi olur. Elimizde kalan malları da satabiliriz. Ertesi gün pazar yoksa bugün kalan mal çöpe gider. Tabi ki önce sağlık ama haftada 2 gün açılırsa herkesin yüzü güler" şeklinde talep etti.

"Market yerine pazar iyi"

Sabah erkan saatinde pazara gelen vatandaş Ayşe Yıldız, pazarın marketten çok daha iyi olduğu dile getirerek, "O yüzden koşa koşa geldim. Ben esnafa üzülüyorum. Pazar bomboş. İnsanlar bilmiyor bugün pazar olduğunu. Keşke gününde olsaydı ama maalesef olamıyor. Market yerine pazar tabi ki. İyi ki açtılar. Hemen koşup pazara geldik. Ben pazara gelmeyi tercih ediyorum. Açık havada daha iyi oluyor. Zorunda kalmadıkça markete gitmiyorum. Pazarda daha taze ve güzel ürünler bulabiliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı
Pazarcılar rahat bir nefes aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazarcılar rahat bir nefes aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:48:08. #1.16#

title