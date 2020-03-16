Pazarcılar koronadan dertli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Pazarcılar koronadan dertli - Haberler
Süleymanpaşa, Yerel

Pazarcılar koronadan dertli

Pazarcılar koronadan dertli Sevgül Kuş isimli pazarcı: "Hayalet Pazar" Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da her Pazartesi kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi.

16.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:34
Pazarcılar koronadan dertli

Pazarcılar koronadan dertli

Sevgül Kuş isimli pazarcı: "Hayalet Pazar"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da her Pazartesi kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi. Tezgah başındaki bazı pazarcılar durumu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendirdi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, Tekirdağ'daki pazaryerindeki alışverişi de etkiledi. Bazı pazarcı esnafı soğuk havanında etkisi olduğunu düşünürken, bazı esnaflarda koronavirüsü nedeniyle pazarın durumunu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendirdi.


"Pazar yerinde korunma şansı sıfır"

Fikri Kuş isimli pazarcı, "Korona Virüsü ve soğuk hava nedeniyle epey bir durgunluk var. Esnaf zor durumda. Pazarlar ölmüş vaziyette. Normalde virüs nedeniyle hepsinin kapanması gerekiyor. AVM'ler, kıraathaneler olsun bunların önlemi alınır mı alınmaz mı onu bilmiyorum. Tabi gerekli önlemlerin alınması lazım. İnsan kendi kendini koruyacak. Bir metre mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama yeri geliyor dikkat edemiyoruz. Pazarcı esnafı olarak yeri geliyor birebir geliyoruz. Yeri geliyor 3 metre mesafeye bile dikkat ediyoruz. Ama pazar yerinde korunma şansı sıfır" dedi.


"İnsanlar yok"

Ayşe Coşkun isimli pazarcı ise "Tezgahlar bomboş, insanlar yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bu korona virüsünden yoklar herhalde. Ondan herhalde hiç insan yok piyasada. Mallarımızı satamıyoruz. Millet hep ucuza istiyor" diye konuştu.


"Hayalet Pazar"

Sevgül Kuş isimli pazarcıda Pazar durumuna 'Hayalet Pazar' nitelendirmesi yaparak, "Hayalet Pazar görmüyor musunuz. İşler yok ödemeler çok ne yapacağız. ya kapatsınlar yada açsınlar yapacak bir şey yok. Madem bu insanlar ölecek tamamen kapatsınlar. Banka ödemelerimiz olmasa bizimde hiç umurumuzda olmayacak" şeklinde konuştu.


"1 metreden fazla yaklaşmamak, sokulmamak lazım"

Hasan Soner Çakır isimli vatandaşta "Hava soğuk onunda büyük bir etkisi var. Pazartesi tezgahları genellikle fazla kalabalık olmuyor. Koronadan ziyade havada soğuk biraz. Esnafta olsak kalabalığa girilmesi pek sağlıklı değil. 1 metreden fazla yaklaşmamak, sokulmamak lazım. Temizlik ve hijyende önemli tabi" şeklinde açıklamada bulundu.

Pazarcılar koronadan dertli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Pazarcılar koronadan dertli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Haber
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hande Soral Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Derbi Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Pazarcılar koronadan dertli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:00:57. #1.15#