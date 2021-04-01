Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
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Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı

Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldıSİVAS'ta bir grup pazarcı, ürünleri kaldırıma dizerek işlerini önlediğini ileri sürdükleri A.T.'ye ait manavdaki malzemeleri etrafa saçtı.

Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı

SİVAS'ta bir grup pazarcı, ürünleri kaldırıma dizerek işlerini önlediğini ileri sürdükleri A.T.'ye ait manavdaki malzemeleri etrafa saçtı. Sebze ve meyveleri manav çalışanları topladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde manav işleten A.T.'nin sattığı ürünleri pazar yolu üzerindeki kaldırıma dizmesi nedeni ile tartışma çıktı. Manav ile pazarcılar arasında bir süredir devam eden tartışma bugün de tekrarlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup pazarcı, manavın önünde bulunan malzemeleri dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelişiyle gerginlik son bulurken, manav dükkanında maddi hasar meydana geldi. Yerlere dağılan sebze ve meyveleri manav çalışanları toplamaya çalıştı. Polis ekipleri olaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı
Pazarcılar ile manav tartıştı; sebze ve meyveler yere saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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