Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor
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Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor

20.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:28
Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor

Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamalarında pazarların kapalı olmasını ancak marketlerin açık olmasının haksız kazanç olduğunu belirterek, "Hafta sonlarında marketler açıksa, pazarlar da açılsın ya da pazarlar kapalı...

Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamalarında pazarların kapalı olmasını ancak marketlerin açık olmasının haksız kazanç olduğunu belirterek, "Hafta sonlarında marketler açıksa, pazarlar da açılsın ya da pazarlar kapalı ise marketlerde kapansın" dedi.

Pandemi döneminde her türlü tedbiri belediyeler ve Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olarak aldıklarını aktaran Osman Akbıyık, "Pandemiye ilk girdiğimizde pazarlarımızda bütün önlemler alındı. Girişlerde, çıkışlarda esnaf sayısınca müşteri alındı. İlk dönemden itibaren belediyelerimiz tarafından ve odamız tarafından maske dağıtımı yapıldı. Kontrollü şekilde pazarlarımıza girildi. Biz de oda olarak belediyelerimiz ile birlikte çalışarak her önlemi aldık. Sorun sağlık olunca her önlemi aldık" dedi.

Akbıyık, "Pandemi döneminde denetimler hep pazara yöneldi. Hafta sonra pazarlarımız kapalı ancak marketler açık, biz marketlerde kapansın diyoruz. Bu haksız kazanç oluyor. Hafta sonları fiyatlar marketlerde 2'ye katlıyor. Pazar ile marketler arasında yarı yarıya fiyat farkı var. Bizim pazarcılar odası olarak isteğimiz, hafta sonlarında marketler açıksa, pazarlar da açılsın ya da pazarlar kapalı ise marketler de kapansın" dedi. - KAYSERİ

Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor
Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor
Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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