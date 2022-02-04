Pazarcık'taki içme suyu sorunu gideriliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki su içme suyu sorunu giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İletişim Başkanlığı'nın "CİMER ile çözüme kavuşanlar" listesinde yer alan paylaşımda, Evri Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuruların geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İçme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları başlatılmış olup, mahalleye toplamda 28 bin 600 metre içme suyu şebekesi ve terfi hattı, 200 ton ve 50 ton kapasiteli 2 içme suyu deposu yapılmış ayrıca mevcut 200 ton kapasiteli deponun tadilat çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.