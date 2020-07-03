Pazarcık'ta kaçak içki operasyonu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
03.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:17
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Z.B (51) ile A.N'yi (27) takibe aldı. Yapılan takip sonrası harekete geçen jandarma, değişik markalarda 40 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Z.B ve A.N hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA