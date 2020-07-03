Pazarcık'ta kaçak içki operasyonu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Z.B (51) ile A.N'yi (27) takibe aldı. Yapılan takip sonrası harekete geçen jandarma, değişik markalarda 40 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan Z.B ve A.N hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA