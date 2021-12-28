Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da semt pazarında, pazarcılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan esnaf Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da semt pazarında, pazarcılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan esnaf Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında 2 esnaf, yer kapma nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce pazarcı Muhsin Aytaş (55), bir diğer pazarcıya tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, kavgayla ilgisi olmayan esnaf Zeynep Akbulut'un bacağına isabet etti. Akbulut, kanlar içerisinde yere yığıldı, kavgaya karışanlar ise tezgahlarını bırakıp kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralı Akbulut'u ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, silahı kullanan Muhsin Aytaş ile kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

 Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title