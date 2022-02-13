ANKARA (DHA) - Pazarcı tiyatrocular

ANKARA'da 1993 yılında kurulan ve tamamı bedensel engellilerden oluşan Bedensel Engelliler Sanat Tiyatro Topluluğu'nun (BST) 3 üyesi aynı zamanda pazarcılık yapıyor. Mehmet Bozdoğan, Metin Bulut ve Nihal Kamış, Etimesgut ilçesinde kurulan pazarda yumurta, salça, şalgam gibi ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle de engellilere destek veriyor, satış yaparken oyunlarını da ezberliyor.

Ankara'da bedensel engelli Mehmet Bozdoğan (54) 1993 yılında tamamı kendisi gibi bedensel engellilerden oluşan, Türkiye'nin ilk bedensel engelliler tiyatro grubu BST'yi kurdu. Engellilerin sıkıntılarını dile getirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulan tiyatro ekibi, şimdiye kadar Ankara'da 300, ülke genelinde de binin üzerinde oyun sergiledi. Komedi tarzı oyunlardan elde edilen gelirle ise engellilere tekerlekli sandalye, koltuk değneği, akülü araba ve eğitim desteği sağlanıyor. Tiyatro ekibinin Ankara'daki 8 üyesinden 3'ü, aynı zamanda pazarcılık yaparak ek gelir sağlıyor. Pandemi döneminde sahne alamayan Mehmet Bozdoğan, Metin Bulut ve Nihal Kamış'a Etimesgut Ahi Evran Muhtarı Aynur Çanakçı sahip çıktı. Belediye Başkanı Enver Demirel de üç arkadaşa semt pazarında yer sağladı. Bozdoğan, Bulut ve Kamış, kurulan pazarda yumurta, salça, şalgam gibi ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle de engellilere destek veriyor. Üç arkadaş pazarda satış yaparken oyunlarını da ezberliyor.

Ahi Mesut Mahalle Muhtarı Aynur Muhtar Çanakçı ise, "Engelli arkadaşlarla 10 yıldır beraberiz. Pandemi esnasında bayağı bir zorluk yaşadılar. Ben, 'belediye başkanımızla görüşelim size bir ekmek kapısı açalım' dedim. Sağ olsun başkanıma bunu ilettiğimizde her pazardan ufacık bir yer verip, hayatlarını kazanmalarına fırsat verdi" dedi.