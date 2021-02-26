Pazarcı kamyonet devrildi, meyveler yola savruldu
26.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:57
ARNAVUTKÖY'de pazarcıya ait kamyonetin devrilmesi sonucu meyveler yola saçıldıKaza Arnavutköy'de meydana geldi.
ARNAVUTKÖY'de pazarcıya ait kamyonetin devrilmesi sonucu meyveler yola saçıldı
Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. Eski Edirne Caddesi'nde seyir halindeki 34 UNS 13 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.Kaza sonrası kamyonette bulunan kasalar dolusu meyve yola savruldu. Kazanın ardından belediye temizlik ekipleri yola savrulan meyveleri toplarken devrilen kamyonet ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı