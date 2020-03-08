Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi Sinop'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sinop'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü.

Zeytinlik Mahallesi'nde her hafta pazar günleri kurulan Aşiyan Pazarı'na, merkez köylerdeki bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri satmak için gelen kadınlar güne tezgahlarını kurarak başladı.

Bereketli bir gün dileğiyle işe koyulan kadınlar, ekmeklerini kazanmak için her gün çalışmaları gerektiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece adını duyduklarını belirten kadınlar, "Bizim amacımız her hafta yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerin pazarda satışını yaparak evimizi geçindirebilmek. Bizim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü böyle geçiyor. Yine de kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesinde bulundular.

Kaynak: AA