Pazarcı esnafının başı arabalarla dertte

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de pazarın kurulduğu alandan çekilmeyen araçlar ilginç görüntüler oluştururken, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.

Eskişehir'de her hafta pazartesi günü Balkan Caddesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı, bir önceki geceden sokağa park edilen araçlardan şikayetçi. Cadde üzerinde bulunan araçlar sabahları tezgah kurmak isteyen esnafın sorun yaşamasına sebep oluyor. Bazı esnaflar bu sorundan dolayı kendilerine yer bulamayıp farklı yer arayışına giriyor veya tezgah açamayıp elleri boş evlerine dönüyor.

"Tabelalar yetersiz kalıyor"

Uzun yıllardır Eskişehir'de pazarcılık yapan Necdet Gömer, neredeyse her hafta aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi. Belediyenin cadde girişlerine koyduğu tabelalara rağmen vatandaşların araçlarını kaldırmadığını belirten Gömer, "Ben bir esnaf olarak tezgahımı kurmak için sabah 7.30-8.00 saatleri civarında buraya geldiğimde muhakkak bir araçla karşılaşıyorum. Bu araçların geceden buraya koyulmaması için önlem alınması gerekiyor. Belediye her 100 metrede bir pazarın kurulacağına dair bir levha koymalı. Bazı yerlerde küçük tabelalar var fakat bunlar yetersiz kalıyor. Bu durumdan tüm pazar esnafı olarak şikayetçiyiz. Bir an önce önlem alınmasını temenni ediyoruz" dedi.

Söz konusu sorun yüzünden komşu esnafın bugün tezgahını farklı bir yere kurmak zorunda kaldığını belirten Gömer, "Normalde yan tarafıma tezgah açan bir esnaf arkadaşım bugün bu araç yüzünden kendi yerine tezgah açamadı. Allahtan gelmeyen pazarcılar oldu ve onların yerine tezgah açtı. Yoksa arkadaşımız ekmeğinden olacaktı. Bu durum devam ettiği sürece her hafta birçok arkadaşımız aynı sorunu yaşayabilir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR