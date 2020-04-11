Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı
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Suluova, Türkiye, Amasya, Güncel

Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

11.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:42
Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Orta Mahalle'de cumartesi günü kurulan semt pazarında pazarcılık yapan Esen tarafından oluşturulan ve üzerinde "İhtiyaç sahipleri bu tezgahtan ücretsiz alabilirler" yazısı bulunan tezgahta poşetlenmiş halde patates, domates, salatalık, elma gibi çeşitli meyve ve sebzeler bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri, tezgahtan ücretsiz olarak istedikleri kadar ürün alıp evlerine götürebiliyor.

İlçede 35 yıldır pazarcılık yapan Arıkan Esen, AA muhabirine, 10 Nisan'da evliliğinin 17'nci yılını kutladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterdiğini belirten Esen, bu sırada aile hayatı ile sağlıklı olmanın önemini daha iyi kavradıklarını vurguladı.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini dile getiren Esen, şöyle devam etti:

"Evlilik yıl dönümü için harcayacağım parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı düşündüm. Türkiye'de salgın nedeniyle işine gidemeyen arkadaşlara bir esnaf olarak yardım etmek istedim. Devletimiz yardım ediyor ama ben de elimden geldiği kadar katkım olmasını istedim. İşine gidemeyen, bakıma muhtaç arkadaşlara elimden geldiği kadar birer poşet sebze meyve yaptım, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı da desteklediğini vurgulayan Esen, "Geçmişte de böyle bir süreçten geçtik. Elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olduk. Biz, birbirimize yeteriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Türkiye için her şey yapmaya hazırız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı da Esen'i duyarlı davranışından dolayı kutlayarak, "Bu süreci beraber atlatacağız inşallah. Devletimiz, Suluova Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu'muzun yaptığı çalışmalar halen devam etmekte. Bu süreçte duyarlı vatandaşlarımızdan da destek almaktayız." ifadesini kullandı.

Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Kaynak: AA

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