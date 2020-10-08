Pazarcı esnafından Başkan Orhan'a kahvaltı sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde kurulan semt pazarlarına adeta gelenek haline getirdiği gezilerinden birini daha gerçekleştirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde kurulan semt pazarlarına adeta gelenek haline getirdiği gezilerinden birini daha gerçekleştirdi. Çarşamba ve Perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret eden Başkan Orhan'a pazarcı esnafının kahvaltı sürprizi dikkat çekti.

Pazarcı esnafına maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Orhan, pazarcılarla kahvaltı yapıp taleplerini dinledi. Pazar yerini boydan boya gezerek pazarcı ve alışveriş yapan vatandaşlarla konuşan Başkan Orhan'a yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Orhan, kahvaltı sofrasında buluştuğu semt pazarcılarının makul tüm taleplerinin değerlendirileceği sözünü verdi. Pazarcı esnafından özellikle Covid-19 salgını konusunda duyarlılık beklediklerini söyleyen Başkan Orhan, "Pazarcı esnafımız ilçe ekonomisi için önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle ilginin en fazla olduğu semt pazarlarını korumak ve riskleri minimize etmek için Aziziye Belediyesi olarak canhıraş gayret gösteriyoruz. Esnafımızın de beklentileri ve talepleri var. Belediye olarak bunların çözümü ve yerine getirilmesi noktasında her türlü gayreti göstereceğimizin sözünü verdik" diye konuştu.

Covid-19 tedbirler kapsamında önlemler alınarak açılan pazar yerini ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine bereketli kazançlar diledi. Pazarlarda sosyal mesafenin önemine değinen Başkan Orhan, "Virüs gezmez insan gezer, bizlerde gerekli önlemleri alarak bu salgından hep birlikte el ele vererek kurtulacağız" dedi.

Başkan Orhan daha sonra ilçede salgının başladığı ilk günden itibaren el dezenfektanı, maske ve ortak kullanım alanları ile birlikte ilçedeki tüm apartmanların girişi ve merdiven boşluklarında sterilizasyon çalışmalarına belediye ekipleri tarafında aralıksız devam edildiğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı