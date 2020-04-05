Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe kaymakamı tarafından pazarcı esnafına ve vatandaşlara eldiven maske ve siperlik dağıtıldı.

Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe kaymakamı tarafından pazarcı esnafına ve vatandaşlara eldiven maske ve siperlik dağıtıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Esnaf Odası Başkanı Yahya Ocak, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Yaş Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş ile birlikte pazardaki esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Şafak Gürçam ve beraberindekiler pazarcı esnafına ve vatandaşlara koruyucu maske, eldiven vererek sosyal mesafe kuralını da hatırlattı. Esnaf ve kaymakam arasındaki sıcak diyaloglar dikkat çekerken esnaf taleplerini Kaymakam Gürçam ve oda başkanların aktardı,

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, esnafa yaklaşık 10 bin adet korucuyu maske ve eldiven dağıtıldığını söyledi.

Kaynak: İHA