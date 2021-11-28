Pazarcı Esnafına Etiket Uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, pazaryerleri denetimine Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde her hafta açılan Cumartesi Pazarı ile devam etti. Denetimlerde, fatura ve künye kontrolleri yapıldı ve 'yarım kilo' şeklinde düzenlenen etiketlerin '1 Kilogram' olarak düzeltilmesi konusunda esnaflara uyarılarda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde açılan Cumartesi Pazarı'nda fatura ve künye kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlere Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da eşlik etti. Yapılan denetimlerde, fatura ve künye kontrolleri yapıldı ve 'yarım kilo' şeklinde düzenlenen etiketlerin '1 Kilogram' olarak düzeltilmesi konusunda esnaflara uyarılarda bulunuldu. İl genelinde denetimlerin süreceğini belirten Daire Başkanı Ersoy Vitaş, hem vatandaşın hem de esnafın çıkarlarını korumak için kontrollerin gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

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