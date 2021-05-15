Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı

Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin son günlerinde pazarcı tezgahları yeniden açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin son günlerinde pazarcı tezgahları yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Cumartesi günleri kurulması planlanan pazar yerlerinde, Simav'ın pazarcı esnafı tezgahlarıyla ikinci kez buluştu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, pandemi tedbirleri kapsamında açılan pazar yerine giriş-çıkış noktalarının belirlendiğini ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin yapıldığını belirtti.

Pazarcı esnafı İsmail Gökçe (30), çilek ve diğer kısa ömürlü meyveleri tüketmek için maliyetine satış yaptıklarını belirterek, Simav'ın Çarşamba pazarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı
Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD merkezli Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi
ABD merkezli Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:44:45. #1.16#

title