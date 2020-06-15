Pazarcı Esnafı İsyan Etti
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Pazarcı Esnafı İsyan Etti

Aydın Efeler'in eski otogar mevkiindeki pazar alanına sınırlandırma getirilmesinin ardından Aydınlı pazarcılar ayaklandı.

Pazarcı Esnafı İsyan Etti
15.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:37

Aydın Efeler'in eski otogar mevkiindeki pazar alanına sınırlandırma getirilmesinin ardından Aydınlı pazarcılar ayaklandı.

Normalleşme süreci sonrasında tekrardan etkisini artırmaya başlayan korona virüs sonrasında Efeler Belediyesi önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Efeler'in eski Otogar Mevkiinde kurulmaya başlanan Salı Pazarına sınırlama getirildi. Pazar yerinde kota uygulaması yapılacağının açıklanmasının ardından Aydınlı pazarcılar adeta isyan etti.

Oda kaydı bulunmayan pazarcıların da eski otogar alanında tezgah açabileceğini öğrendiklerini ifade eden pazarcı esnafları yaşanan durumu protesto ederek tezgah açmayacaklarını dile getirdi. Sık sık tartışmaların yaşandığı alana çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen zabıta ekiplerine isyan eden pazarcı esnafı, "Yaklaşık 3 aydır doğru düzgün tezgah açamıyoruz. Aldığımız ürünlerin çoğu elimizde kalıyor. Bir de üzerine yarın sınırlı sayıda tezgah açılacağı söylendi. Yarın burada çok büyük kargaşa çıkacak. Çünkü oda kaydı olmayan kişiler de yarın gelecek buraya tezgah açacak. Biz hakkımızı gasp ettirmeyiz" diye konuştu.

"Kaydı olmayan giremeyecek"

Olay yerine gelen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yarın hiçbir problem olmayacağını ve her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Sabahın erken saatlerinde girişlerde görev alacaklarını belirten ekipler, "Hiçbiriniz mağdur olmayacaksınız. Bizler sizler için her türlü önlemi aldık. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu çalışmaları yapmak zorundayız. Yarın kaydı bulunmayan hiç kimse bu alana giremeyecek" dedi.

Yaşanan olay sonrasında kayıt dışı kimsenin alana giremeyeceğinin sözünü alan pazarcı esnafı, olaysız bir şekilde dağıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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