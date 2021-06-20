PAZARCI BABASININ GÜNÜNÜ TEZGAHINDA KUTLADI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Şeyma Demirbüken, semt pazarında birlikte tezgah açarak çiçek, muz ve mantar satan babası İsmail Demirbüken'e hediye verip Babalar Günü'nü kutladı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Şeyma Demirbüken, semt pazarında birlikte tezgah açarak çiçek, muz ve mantar satan babası İsmail Demirbüken'e hediye verip Babalar Günü'nü kutladı.

Tavşanlı ilçesinde oturan Şeyma Demirbüken, dün birlikte seralarda yetiştirdikleri çiçekleri semt pazarlarında tezgah açarak satan babası İsmail Demirbüken'e hediye verip Babalar Günü'nü kutladı. Çok sevdiği babasına tezgahları başında hediye vermek istediğini anlatan Şeyma Demirbüken, 'Babalar çok kıymetlidir. Babalar arkamızda bir dağdır. Herkesin babası yanında olsun' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı