Pazarcı arkadaşlarının öldürüldüğü yere karanfil bıraktılar

21.09.2019 15:08

Batman'da pazarcı esnafı, bir müşteri ile çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren arkadaşları Deniz Özbek'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.

Merkez Kültür Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında bir müşteri ile çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Deniz Özbek'in (25) öldürüldüğü yerde pazarcı esnafı toplandı.

Özbek'in hayatını kaybettiği yere karanfil bırakan esnaf adına konuşan Bahri Keleş, geçen hafta arkadaşlarının suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek, olaya tepki göstermek için bugün pazar kurmadıklarını söyledi.

Vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden Keleş, vatandaşlarından da kendilerine bu konuda saygı göstermelerini beklediklerini dile getirdi.

Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü vurgulayan Özbek'in annesi Dılşah Özbek de olaya tepki gösterdi.

14 Eylül'de cumartesi pazarında esnaflık yapan Özbek ile bir müşteri arasında sahte para nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada karnından bıçak darbesi alan Özbek ile biri çocuk 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Özbek, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA