Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

Van'da içerisinde tekstil ürünleri bulunan minibüsün kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluğa gizlenmiş 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi
31.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:51

Van'da içerisinde tekstil ürünleri bulunan minibüsün kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluğa gizlenmiş 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu (pazarcı arabası) 65 plaka sayılı bir minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı aramada, aracın kaportası ile yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 228 paket halinde toplam 66 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü İ.U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen
Spor Falcao Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 10:52:00. #1.15#
title