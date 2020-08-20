Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı
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Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı

Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti "Üşütmek üzereyiz kafayı" - Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazara ve toplu alanlara girişleri yasaklabab 65 yaş üstü vatandaşlara, karın haberini...

20.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:10

Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı

Kısıtlama haberini duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti

"Üşütmek üzereyiz kafayı"

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KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazara ve toplu alanlara girişleri yasaklabab 65 yaş üstü vatandaşlara, karın haberini pazar alışverişinde aldı. "Üşütmek üzereyiz kafayı" diyen vatandaşlar, gençlerin kendilerine hiç dikkat etmediği konusunda sitem etti.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları,çeşitli alanlara girişleri ve açılış düğün cenaze törenlerine katılmaları kısıtlandı. Korona virüs vakalarının arttığı ve bu kapsamda çeşitli kısıtlamaların getirildiği Kocaeli'de pazarlarda yine sosyal mesafeye uyulmadı. Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan Doğu Kışla Pazar yerinde 65 yaş üstü vatandaşlar getirilen kısıtlamayı pazar yerinde öğrendi.

"Üşütmek üzereyiz kafayı"

Kısıtlama haberini alışveriş yapmaya geldiği pazar yerinde öğrenen 75 yaşındaki Muhittin Çalık, "Üşütmek üzereyiz kafayı, yani hep 65 üstüne kısıtlama getiriliyor. Buraya niye geldik. Çünkü çocuklar kendi işlerini görüyorlar, çalışıyorlar. Kahvelerde ve bahçelerde oturanlara gidin sorun. Tamam biliyoruz tehlikesi var. Maskemiz var değil mi, daha ne. Tabii ki bizi düşündükleri için kısıtlama getiriyorlar. Biz kabul ediyoruz bunu. Asıl cezalandırılması gerekenler bahçe ve parklarda oturanlar" dedi.

"Her şeyin çaresi var ama cahilliğin çaresi yok"

65 yaşındaki Saadettin Kaynar ise, virüsün yayılmasında en çok gençlerin payı olduğunu belirtti. Kaynar, "Esas gençlikte hata var. Bizde yoktur. Gençlerden kapıyoruz hastalığı. Benim dezenfektanım var, otobüslerde de vatandaşlara dağıtıyorum. Keşke herkes de benim gibi duyarlı olsa. İnsan öncelikle kendisine saygı duyacak ki topluma da saygı duysun. Maalesef vaziyeti görüyorsunuz. Deminden beri pazarda sakına sakına yürüyorum. Bu vaziyette hastalığın çaresi olmaz. İlk önce insanın kendisine saygı duyacak. Büyüklerimizin de dediği gibi mesafe maske ve temizlik. Her şeyin çaresi var ama hastalığın çaresi yok" diye konuştu.

"Eldivenleri takarak geldim"

Alınan kısıtlama kararının haklı bir karar olduğunu kaydeden Zehra Ateş de, "Karar da haklılar. Ama çıkmasınlar, çıkmayacağız ne yapalım. Mecbur ihtiyacımı görmek için pazara çıkmak zorundayım. Eldivenleri takarak geldim. İnsanlardan da uzak durmaya bakıyorum. Bakkala gidiyorum, ekmek alıyorum ve evde oturup duruyorum. Başka bir yere gittiğim yok zaten. Herkes kendini kollarsa bu hastalık bu kadar yayılmaz zaten. Devlet hangimize yetişsin. Allah devletimize hepimize yardım etsin. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Pazara gitmeleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar haberi pazarda aldı

Kaynak: İHA

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