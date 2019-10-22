Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

22.10.2019 13:12

Kadıköy'de pazar yerine giren otomobilin 8 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi günü seyir halindeki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Sahrayı Cedid Mahallesi Batman Sokak'ta kurulan pazara girmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, iki tezgaha çarpan sürücünün otomobilini yumurta satılan kamyonete çarparak durdurabilmesi yer aldı.

Kazada, 8 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayı gören esnaf Ayhan Berberoğlu, "Otomobil birden pazara daldı. 2 tezgaha çarptıktan sonra yolun karşısına dönerek burada yumurta satan kamyonete çarptı. Yumurta seçen bir vatandaş, kamyonet ile otomobil arasında kaldı. Kazayı yapan sürücü yaşlıydı. Birden telaş yaparak kontrolünü kaybetti." dedi.

Kaynak: AA