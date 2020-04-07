Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar
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Mustafakemalpaşa, Bursa

Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar

Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

07.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:00
Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar

Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar

BURSA - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Başta pazar yerleri olmak üzere sıkı önlemler alan belediye dezenfeksiyon tüneli ve maske dağıtımıyla insan ile virüs arasında koruma kalkanı oluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatıyla harekete geçen ekipler tamamen Belediye imkanlarıyla üretilen milli ve yerli dezenfeksiyon tünelini vatandaşların hizmetine sundu. El dezenfektanı da bulunan Yunusemre Mahallesi pazar yeri girişinde dezenfeksiyon tüneli püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerinde hijyen sağlıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar ücretsiz dağıtılan maskeleri takarak pazar alışverişlerini yapabiliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından özel olarak üretilen dezenfeksiyon tünelinin ilçede kurulan tüm pazar yerlerinin girişinde hizmet vereceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirlerimizi arttırıyoruz. Pazartesi pazarının girişine yerleştirilen dezenfeksiyon tüneli ile hemşerilerimiz baştan ayağa dezenfekte olarak alışverişlerine başlıyorlar. Girişe kurulan barikatlarda yaş ve maske kontrolü yapan ekiplerimiz vatandaşlarımızı dezenfeksiyon tüneline yönlendirerek maskesiz vatandaşlarımıza maske hediye ediyorlar. Biz de onlarla beraber, sosyal mesafeye önem göstererek esnafımızı ziyaret ettik. İstek, öneri ve görüşlerini değerlendirdik. Lütfen alınan tedbirlere ve kurallara özenle uyalım. Unutmayalım, her şey sağlığımız için" dedi.

Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar

Kaynak: İHA

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Pazara dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriyorlar
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