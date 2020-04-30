Pazara denetimli girişle izin veriliyor
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Pazara denetimli girişle izin veriliyor

Üsküdar Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarın başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluğu önlemek için Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısına girişlere kontrollü izin veriyor.

30.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:55

Üsküdar Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarın başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluğu önlemek için Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısına girişlere kontrollü izin veriyor.

Zabıta ekipleri, tarihi çarşının giriş ve çıkış noktalarında sabah erken saatlerde önlem aldı. Ekipler, sosyal mesafenin korunması ve yoğunluğun önlenmesi için gün içerisinde çarşıya girişleri kontrollü sağlayacak.

Zabıta Amiri Hayrullah Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarından itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaşanabilecek alışveriş yoğunluğuna karşı sosyal mesafeyi korumak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız burada maske kontrolü ve sosyal mesafeyi korumak adına çalışmalar yapacak. Çalışmalarımız gün boyu devam edecek." diye konuştu.

Pazara denetimli girişle izin veriliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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