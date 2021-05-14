Pazar yerlileri saat 10: 00-17: 00 arasında açılacak
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Pazar yerlileri saat 10: 00-17: 00 arasında açılacak

Pazar yerlileri saat 10: 00-17: 00 arasında açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Valiliğince 15 Mayıs Cumartesi günü açık olacak semt pazarları açıklandı.

Kayseri Valiliğince 15 Mayıs Cumartesi günü açık olacak semt pazarları açıklandı.

10: 00-17: 00 saatleri arasında açık olacak pazar yerleri şu şekilde;

Kocasinan İlçesi; Beyazşehir Mahallesi Semt Pazarı, Yavuzla Mahallesi, Sahabiye Mahallesi, Gazi Osman Mahallesi, Argıncık Mahallesi, Erkilet Osman Gazi Mahallesi, Erkilet Cami Kebir Mahallesi, Yakut Mahallesi, Yeni Mahalle.

Melikgazi İlçesi; Osmanlı Mahallesi, Belsin Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Danişment Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İldem Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Keykubat Mahallesi, Esenyurt Mahallesi

Talas İlçesi, Mevlana Kapalı Semt Pazarı, Yeni doğan Kapalı Semt Pazar, Cemilbaba Kapalı Semt Pazarı, Yenidoğan Semt Pazarı, Bahçelievler Semt Pazarı, Başakpınar Kapalı Semt Pazarı

Diğer İlçeler; Akkışla Kapalı Pazar Yeri, Bünyan Merkez Semt Pazarı, Bünyan Akmescid Semt Pazarı, Develi Halk Pazarı, İncesu Halk Pazarı, Pınarbaşı Kapalı Semt Pazarı, Sarıoğlan Pazarı, Yahyalı Belediyesi Kapalı Semt Pazarı, Yeşilhisar Belediyesi Açık Halk Pazarı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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