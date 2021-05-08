Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi
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Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

Isparta'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

Isparta'da kent merkezindeki Halıkent, Cuma, Çünür, Salı, Çarşamba, Anadolu, Işıkkent pazarları kuruldu. Belediye ekipleri, vatandaşları HES kodlarını kontrol ederek pazar yerine aldı. Bazı pazarların girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi
Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi
Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi
Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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