Pazar yerlerinin açılması satıcılar ve vatandaşları sevindirdi

Kıskançlık krizine giren Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşına tehdit ve küfürler savurdu

Skandal paylaşım! İsrail'e laf etmek yerine saldırıyı Türkiye ile ilişkilendirdi

Vatandaşa 'Çılgın Hırsız'la sosyal mesaj vermek garip olmadı mı Sayın Bakan?

Gençlere müjdeyi verdi: İstediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Isparta'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

Isparta'da yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapılan pazar yerleri kapılarını açtı.

Isparta'da kent merkezindeki Halıkent, Cuma, Çünür, Salı, Çarşamba, Anadolu, Işıkkent pazarları kuruldu. Belediye ekipleri, vatandaşları HES kodlarını kontrol ederek pazar yerine aldı. Bazı pazarların girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen