Pazar yerlerine kısıtlama düzenlemesi

Yıldırım Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle pazar yerlerine düzenleme getirdi.

Yıldırım Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle pazar yerlerine düzenleme getirdi.

1 ay önceki koronavirüs risk haritasında (sarı) orta riskli olan bursa'nın (kırmızı) yüksek riskli iller arasına yükselmesinin ardından kentte hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edildi. Hafta sonundan itibaren yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Yıldırım Belediyesi, cumartesi ve pazar günleri kurulan pazar yerlerine yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, cumartesi günleri kurulan Arabayatağı, Millet ve Ertuğrulgazi Pazarları cuma günleri, pazar günleri kurulan Davutkadı, Değirmenlikızık, Bağlaraltı, Piremir, Baruthane ve Selçukbey Pazarları ise pazartesi günleri kendi yerlerinde kurulacak.

Hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının mağdur olmaması için böyle bir düzenlemeye gittiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi tedbirleri çerçevesinde alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta sonları kurulan pazarlarımızı hafta içine aldık. Sokağa çıkma kısıtlamaları bu şekilde devam ettiği sürece pazarlarımızın günleri de bu düzende olacak. Bu sayede hem hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak. Pandemi dolayısıyla aldığımız kurallara lütfen uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu süreci hep birlikte aşalım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı