Pazar yerlerinde terazi denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazar yerlerinde terazi denetimi

14.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:37
Pazar yerlerinde terazi denetimi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazi denetimi yaptı.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazi denetimi yaptı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve semt pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Ekipler, terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması gibi kurallar hakkında incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnaf ve pazarcı esnafına para cezası verileceği konusunda uyardı. Ekipler pazarcı esnafların terazilerini de denetleyerek, beyanname kontrolü yanında, mühür zamanı gelmiş terazilerin kontrolleri, ayar kontrolleri gibi işlemleri de gerçekleştirdiler. Kadifekale pazarında gerçekleşen denetimlerde kurallara uygun satış yapan pazar esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlar, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını istiyoruz"

Zabıta ekiplerinin ilçe pazarı ve marketlerde fiyat etiket ve terazi denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın kanunlar çerçevesinde güven ve huzurla alışverişlerini yapabilmeleri için fiyat etiket, son kullanma tarihleri kontrol, terazi denetimleri gibi işlemler ekiplerimizce büyük bir titizlikle devam ettirilecektir. Hem esnaflarımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yapılan bu denetimler hijyen ve güvenlik adına üretici esnaflarımız genelinde de yapılacaktır" dedi. - SAMSUN

Pazar yerlerinde terazi denetimi
Pazar yerlerinde terazi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Özgü Namal Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazar yerlerinde terazi denetimi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:49:57. #1.15#
title