Pazar yerlerinde tedbir elden bırakılmıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların gıda malzemesi ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerine yönelik olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Pazar kurulmadan önce ve pazarcı esnafının tezgahlarını toplamasından sonra iki kez dezenfekteli su ile yıkanan alanlarda, tedbir elden bırakılmıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerinin de hummalı çalışmalar neticesinde, salgına karşı korunaklı hale gelmesi hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde pazar yerlerini tezgahlar açılmadan ve gün sonunda esnafın toplanmasının ardından iki kez dezenfekte ediyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar hatırlatılırken; virüsün yayılma imkanı bulabileceği ortamlar da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.

Kaynak: Bültenler